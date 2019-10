Ora de iarnă 2019. La ce oră dăm ceasurile înapoi

19:20

La vârsta de 27 de ani, Denisa Răducu a fost diagnosticată cu carcinom hepatocelular, cel mai important tip de cancer de ficat. Artista nu a mai avut nicio șansă de supraviețuire și s-a stins din viață pe 23 iulie 2017. De-a lungul carierei, Denisa Răducu a strâns o avere impresionantă. Recent, în cadrul unui interviu, […] The post Ce s-a întâmplat cu averea pe care a strâns-o Denisa Răducu. Tatăl regretatei artiste a rupt tăcerea. “Apartamentul, mașina și…” appeared first on Cancan.ro.