Cod galben de ceaţă în Capitală şi 14 judeţe în următoarele ore

18:50

„Era normal să cer de la ISUBIF să iasă cu explicaţii. Ce au făcut. Au reuşit să explice aceste lucruri. Populaţia doreşte şi mai multe explicaţii. Voi face într-o conferinţă de presă la un anumit moment. Nu am ştiut de acest film, nu am ascuns filmul şi nu am dat dispoziţie să fie ascuns”, a spus Raed Arafat într-un mesaj video postat pe Facebook. În privinţa filmului, Raed Arafat a spus că înregistrarea „nu aduce aspecte noi asupra intervenţiei”. „El arată câteva secvenţe. Nu arată per ansambl...