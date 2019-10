Cele mai importante 20 de măsuri economice cu care vine guvernul Orban

13:30

Banca Mondială zdrobeşte România în cel mai nou raport: Ţara noastră, pe locul 55 la uşurinţa de a face afaceri Autor: Mihai Gongoroi Postat la 24 octombrie 2019 3 afişări România s-a clasat pe locul 55 în clasamentul privind uşurinţa de a derula afaceri realizat anual de către Banca Mondială, cu trei locuri sub poziţia din raportul de anul anterior şi cu zece sub clasarea din studiul de acum doi ani. Raportul Doing Business 2020 al Băncii Mondiale analizează 190 de ţări, iar în cazul României s...