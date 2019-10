S-a aflat tariful divei de la Pro TV! Câți euro cere Mihaela Rădulescu pe oră

08:40

Sfântul Dimitrie Basarabov, ocrotitorul Bucureștiului, este prăznuit în data de 27 octombrie. Tradiția spune că moaștele Sfântului Dimitrie aflate la Catedrala Patriarhală ar fi salvat Capitala și pe bucureșteni de multe boli și evenimente nefaste. Sfântul Dimitrie Basarabov a fost proclamat, oficial, ocrotitorul oraşului Bucureşti de către mitropolitul Filaret al II-lea (1792-1793). Sfântul Sinod a […]