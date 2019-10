Surpriză! Cum o cheamă de fapt pe Andra Măruță. Nunmele ei din buletin e cu totul altul

09:40

Borussia Dortmund are gânduri mari de răzbunare cu Schalke 04 în Revierderby, după ce “Minerii” i-au umilit la ultima reprezentatie directă, 4-2 chiar în fieful “Galben-Negrilor”, Signal Iduna Park. Meciul de azi se joacă începând cu ora 16:30, la Gelsenkirchen. S-au disputat 153 de meciuri directe în istorie, Schalke având 60 de victorii, Dortmund 51, iar 42 s-au încheiat la egalitate. Cel mai categoric succes s-a înregistrat în 20 octombrie 1940, când „Albaștrii” s-au impus cu […] The post Schalke vs Dortmund: „Revierderby” isi disputa episodul cu numarul 154! appeared first on Cancan.ro.