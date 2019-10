Alexandra trăiește?! Fata răpită de Gheorghe Dincă a fost văzută întrând într-un BMW

10:10

În noaptea de 26 spre 27 octombrie, România trece la ora de iarnă 2019 și, astfel, vom dormi cu o oră în plus. Cu toate acestea, efectele schimbării orei pentru organism sunt resimțite pe termen îndelungat. În această noapte vom da ceasurile înapoi, ora 4:00 devenind ora 3:00, ceea ce înseamnă că vom dormi cu […] The post Ora de iarnă 2019. În noaptea asta dormim cu o oră în plus appeared first on Cancan.ro.