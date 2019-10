RAPID - RIPENSIA 0-0// Daniel Pancu, nervos după egalul Rapidului: „În prima repriză și eu îmi ceream demisia! Nu am avut nicio idee de joc ”

22:40

Anamaria Prodan și-a surprins urmăritorii de pe Instagram când a postat prima poză cu pisica pe care tocmai și-a cumpărat-o. E din rasa Sfinx și i-a pus numele Enzo. Un asemenea exemplar costă între 500 și 2000 de euro. Mai mult, pisica din această rasă are nevoie de îngrijire specială pentru a nu se îmbolnăvi. Are nevoie de o anumită temperatură în casă pentru că nu are blană. ...