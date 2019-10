Ea este tânăra care a căzut de la etajul blocului în care locuia, în Bucureşti. Ioana a fost găsită dezbrăcată complet

11:00

Vine iarna polară în România. Specialiștii ANM au dat un avertisment de ultima oră privind fenomenele meteo din țara. România poate fi lovită de fenomene extreme. Va fi o iarnă lungă și grea, avertizează meteorologii, iar autoritățile sunt deja în alertă, fiindcă se anunța cea mai grea iarnă din ultimii 30 de ani.