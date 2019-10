Două asistente medicale din Craiova, surprinse în timp ce fumau în holul spitalului în care lucrau. Ce reacție a avut directorul unității medicale:

11:10

Teama de un cutremur major este permanentă, iar foarte mulți români se așteaptă ca, în perioada următoare, să avem parte de un cutremur cu magnitudine mare. Totuși, unii dintre ei își aduc aminte că anul trecut, spre exemplu, am avut parte de un cutremur chiar în noaptea în care s-a trecut la ora de iarnă, […] The post Vine marele cutremur în România, în noaptea asta?! INFP, în alertă appeared first on Cancan.ro.