Iohannis: Statul român are multe de învăţat din experienţa acumulată de românii care trăiesc peste hotare

Peste 1.000 de persoane au vizitat, sâmbătă, sediul central al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS), de Ziua Porţilor Deschise, informează un comunicat al STS transmis AGERPRES.Inginerii de telecomunicaţii, experţii în securitate cibernetică, dezvoltatorii de software şi operatorii 112 le-au prezentat vizitatorilor principalele domenii de activitate ale instituţiei, serviciile furnizate în prezent şi tehnologiile, arată sursa citată. Sursa foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO"Prin organizarea Zilei Porţilor Deschise am vrut să arătăm publicului că Serviciul de Telecomunicaţii Speciale este o instituţie deschisă (...) Astăzi curtea STS s-a umplut de copii. Cred că apropierea de cetăţeni, mai ales de tânăra generaţie, va conduce la schimbarea mentalităţii şi acest lucru mă determină să afirm că suntem determinaţi să mai organizăm în viitor astfel de evenimente publice", a spus prim-adjunctul directorului STS, Ionel Sorin Bălan, citat în comunicat.Principalele puncte de atracţie au fost aplicaţia de prevenire a votului multiplu utilizată pe timpul proceselor electorale şi consola 112 de tratare a unui apel de urgenţă, ocazie cu care cei interesaţi au putut vedea în timp real ce se întâmplă când apelează Serviciul de urgenţă prin intermediul aplicaţiei Apel 112. Sursa foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTOParticipanţii au putut vedea sistemele de monitorizare a reţelelor şi serviciilor de telecomunicaţii speciale, de autospecialele cu echipamente performante de comunicaţii şi tehnologia informaţiei, dar mai ales de tehnologiile şi măsurile de securitate în spaţiul cibernetic. Cu acest prilej, specialiştii STS au prezentat situaţia atacurilor cibernetice asupra sistemelor şi infrastructurilor IT&C aflate în competenţă.Istoria telecomunicaţiilor speciale din România a fost evocată într-o formă interactivă care a oferit posibilitatea tuturor celor interesaţi să vadă mijloacele tehnice cu care erau asigurate în trecut nevoile de comunicaţii ale instituţiilor şi demnitarilor statului român, dar şi o bună ocazie de a cunoaşte evoluţia în timp a singurei structuri din ţara noastră care furnizează servicii securizate de comunicaţii şi tehnologia informaţiei pentru toate instituţiile şi agenţiile statului. Sursa foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO"Unul dintre copiii care fac parte din organizaţia Cercetaşilor a avut parte de o surpriză. În urmă cu câteva luni şi-a pierdut staţia radio într-o excursie pe munte şi chiar dacă se afla într-o zonă greu accesibilă, specialiştii STS au identificat staţia, iar sâmbătă i-au înapoiat terminalul", precizează STS.STS este singura autoritate de stat în domeniul telecomunicaţiilor speciale, o instituţie militară, parte a sistemului naţional de apărare, cu prezenţă atât la nivel central, cât şi teritorial (40 de direcţii judeţene), care îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi sub controlul Parlamentului României. Sursa foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTOPrincipala misiune a specialiştilor STS este aceea de a dezvolta şi administra reţelele de comunicaţii şi sisteme informatice şi de a furniza, oriunde şi oricând, servicii de telecomunicaţii speciale şi de cooperare pentru instituţiile publice şi autorităţile de stat, cu asigurarea interoperabilităţii şi securităţii. AGERPRES/(AS - autor: Oana Ghiţă, editor: George Onea, editor online: Ada Vîlceanu)