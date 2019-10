Tenis - ATP: Dominic Thiem, în finală la Viena

19:00

Înfrângerea suferită de All Blacks în faţa Angliei (7-19) în semifinalele Cupei Mondiale de rugby este văzută în Noua Zeelandă ca "sfârşitul lumii", relatează AFP."Sfârşitul lumii! All Blacks doborâţi de nişte englezi incredibili", a titrat New Zealand Herald, cotidianul cu cel mai mare tiraj din această ţară.Eşecul suferit sâmbătă la Yokohama este primul în Cupa Mondială de la sfertul de finală pierdut împotriva Franţei în 2007, după care neozeelandezii au izbutit o serie fără precedent de 18 victorii.În faţa unei echipe a Angliei impetuoase şi superioare, All Blacks nu au părut niciodată ameninţători.Încercând să explice această înfrângere, New Zealand Herald a afirmat că decizia de a-l titulariza ca flanker pe Scott Barrett, de obicei jucător de linia a doua, a fost "un pariu care n-a funcţionat".În opinia celor mai multe media neozeelandeze, Anglia a fost pur şi simplu prea puternică.Gregor Paul, cronicar pentru New Zealand Herald, a lăudat capacitatea englezilor de a reduce "cel mai bun atac din lume la un (...) haos întâmplător de idei proaste frenetice".Ziaristul care se ocupă de rugby pentru site-ul Stuff.co.nz, Marc Hinton, a scris: "Neozeelandezii trebuie s-o recunoască. Englezii au fost magnifici."În opinia Television New Zealand, la originea înfrângerii se află "presiunea neîncetată" şi ritmul impus de englezi, iar Television Three a afirmat că All Blacks au fost "zdruncinaţi de o ofensivă iniţială" de pe urma căreia nu şi-au revenit niciodată.Anglia va întâlni în finală învingătoarea meciului care va opune duminică Ţara Galilor şi Africa de Sud.AGERPRES (AS/editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Daniela Juncu)