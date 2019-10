Un bărbat de 63 de ani din Gorj a fost reținut după ce a înșelat mai mulți bătrâni prin metoda „împrietenirea”

11:30

FC Hermannstadt va întâlni astăzi de la ora 20:30 într-un meci contend pentru prima etapă a returului sezonului regular la Tg. Mureș vicecampioana României, FCSB. Eugen Neagoe, antrenorul principal al sibienilor a declarat într-o conferinţă de presă că speră ca jucătorii săi să facă tot posibilul pentru a lua cele trei puncte puse în acets […]