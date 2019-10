26 octombrie. Cel mai mare cutremur din România înregistrat vreodată pe teritoriul ţării noastre

13:10

Gheorhe Dincă a fost arestat după ce a recunoscut că le-a ucis pe Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu. La domiciliul acestuia au fost găsite rămășițe umane despre care INML a precizat, în urma analizelor, că sunt ale Alexandrei. Recent, au ieșit noi dată în cazul criminalului din Caracal. Autoritățile au informații că Gheorghe Dincă avea […] The post Gheorghe Dincă a avut acces la Internet și anchetatorii au rămas mască: „Una dintre căutările lui pe Google era..” appeared first on Cancan.ro.