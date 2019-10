Horoscop 27 octombrie 2019. Zodiile care pot suferi de epuizare

14:50

Valentina Pelinel este mama a trei copii, dar are un fizic de nota 10. Soția lui Cristian Borcea arată fenomenal, spre satisfacția celebrului om de afaceri. Recent, în cadrul unui interviu, frumoasa blondină a dezvăluit cum a reușit să scape de kilogramele în plus. În prezent, poate urca fără emoții poate defila nestingherită pe scenă, […] The post Valentina Pelinel, de nota 10. Apropiații lui Cristi Borcea au exclamat: “Este pur și simplu superbă, nu are niciun defect!” appeared first on Cancan.ro.