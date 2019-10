Florin Salam, fotografiat prăbușit pe trepte, în scara unui bloc

17:50

O soție înșelată și-a ieșit din minți în momentul în care și-a surprins soțul în pat cu o altă tânără. Supărată foc, femeia a luat-o la bătaie pe tânără, dar a avut grijă ca toată scena să aibă loc într-o zonă aglomerată din oraș. Imaginile surprinse de trecători au făcut furori pe internet. Incidentul teribil […]