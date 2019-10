Constanţa: Festivalul Internaţional al Muzicii şi Dansului începe la Teatrul Naţional 'Oleg Danovski'

Cel mai longeviv eveniment cultural anual de la Constanţa, Festivalul Internaţional al Muzicii şi Dansului, ajuns la cea de-a 45 ediţie, va începe duminică seară pe scena Teatrului Naţional de Operă şi Balet "Oleg Danovski" cu concertul simfonic Carmina Burana de Carl Orff, sub bagheta dirijorului Radu Ciorei.Potrivit organizatorilor, ediţia din acest an a tradiţionalului festival va cuprinde 13 reprezentaţii artistice, concerte simfonice, opere, spectacole de balet, recitaluri şi o operetă, toate cu începere de la ora 18,30, în distribuţie fiind atât artişti din ţară, cât şi din străinătate.Sâmbătă, 2 noiembrie, pe scena teatrului Naţional de Operă şi Balet "Oleg Danovski" este programată opera Forţa Destinului, de Giuseppe Verdi. Regia artistică, light design, scenariu Alice Barb. Scenografia Maria Miu. Conducerea muzicală Koichi Inoue (Japonia). Solişti: Akiko Hayakawa Japonia, Răzvan Săraru, Cătălin Ţoropoc, Orest Pîslariu Bucureşti, Lucia Mihalache, Constantin Acsinte, Marius Eftimie, Gabriela Dobre, Laurenţiu Severin, Iulian Bratu. Maestru cor Adrian Stanache.Duminică, 3 noiembrie, spectatorii vor putea viziona baletul Frumoasa şi Bestia, de P. I. Ceaikovski. Solişti: Mizuki Kubota (debut), Ryan Brown (debut), Steward Douglas (debut), Daia Kashiwaba (debut), Bogdan Bîrsănescu (debut), Keito Shimomura, Yuria Soeta (debut), Mayu Takahashi, Mayura Takase, Iguacel Sanchez.Miercuri, 6 noiembrie, de la ora 17, la Muzeul de Artă din Constanţa este programat concertul "Bijuterii muzicale din creaţia românească", realizat în colaborare cu Universitatea 'Ovidius' - Facultatea de Arte, iar vineri, 8 noiembrie, va avea loc cel de-al doilea concert simfonic din agenda festivalului, sub bagheta dirijorală a lui Antoine Marguier (Elveţia). Solist: Alessandro Taverna (Italia). În program: H. Berlioz - Uvertura Carnavalul roman; A. Shor - Travel Notebook pentru pian şi orchestră; A. Dvorak - Simfonia nr.8 în Sol major, op. 88.Sâmbătă, 9 noiembrie, concertul "A Whole New World". Solişti: Aida Pascu (Bucureşti), Smaranda Drăghici, Daniela Vlădescu, Doru Iftene, Răzvan Săraru. Conducerea muzicală - Lucian Vlădescu. Orchestra şi Corul Teatrului Naţional de Operă şi Balet "Oleg Danovski", maestru cor - Adrian Stanache.Duminică, 10 noiembrie, baletul "Crăiasa Zăpezii", de E. Grieg/J. Sibelius. Solişti: Mayu Takahashi, Irina Mihaiu, Adrian Mihaiu, Steward Douglas, Mayura Takase, Daia Kashiwaba, Keito Shiimomura, Ryan Rown, Cătălina Iliescu, Bogdan Bîrsănescu, Mizuki Kubota, Yuria Soeta şi sâmbătă, 16 noiembrie - Bal Mascat, de G. Verdi. Solişti: Madeleine Pascu, Vasile Chisiu, Răzvan Săraru, Georgeta Grigore, Smaranda Drăghici, Laurenţiu Severin, Constantin Acsinte, Cristian Caragea, Andrei Băican. Conducerea muzicală Jan van Maanen (Olanda).Seara de duminică, 17 noiembrie, vine cu o premieră, "Voievodul ţiganilor", de J. Strauss. Regia artistică, libret, text proză, scenografie, light design Lucia Cicoara-Dragan. Solişti: Doru Iftene, Laura Eftimie, Lucia Mihalache, Smaranda Drăghici, Daiana Gavrilescu, Constantin Acsinte, Mădălin Băldău, Marius Eftimie, Bogdan Ocheşel, Octavian Minea, Cristian Caragea, Cristian Parmac, Ştefan Acsinte, Marian Irimia, Iulian Bratu, Matias Eftimie, David Popescu. Conducerea muzicală - Gheorghe Stanciu.Miercuri, 20 noiembrie, în foaier va fi susţinut un recital de muzică românească intitulat Intermeridian. Solişti: Diana Jipa (vioară), Ştefan Doniga (pian). În program: F. Donceanu - Sonata nr.1 pentru vioară şi pian; C.P. Basacopol - Sonata pentru vioară şi pian; W. Klepper - Sonatina pentru vioară şi pian; R. Georgescu - Interludiu şi Toccata din Suita nr. 2; R. Vlad - Prinţesa X pentru vioară solo; U. Vlad - Sonorităţi şi nu-mă-uita, pentru vioară şi pian; V. R. Baciu - Scherzo pentru vioară şi pian.Vineri, 22 noiembrie - Comori ale romanţei. Solişti: Alina Mavrodin Vasiliu, Daniela Vlădescu, Cristina Munteanu, Iulian Bratu, Mădălin Băldău, Mihaela Ionescu, Gabriela Dobre, Bogdan Ocheşel. La pian - Lucian Vlădescu iar sâmbătă, 23 noiembrie - Rigoletto, de G. Verdi. Solişti: Ionuţ Pascu, Marie Josée Matar (Liban), Doru Iftene, Constantin Acsinte, Lucia Mihalache, Gabriela Dobre, Laurenţiu Severin, Bogdan Ocheşel, Andrei Băican, Iulian Bratu, Ionela Duma, Silvia Simionescu, Octavian Minea. Conducerea muzicală Gheorghe Stanciu.Festivalul se încheie duminică, 24 noiembrie, cu reprezentaţia "Bărbierul din Sevilla", de G. Rossini. Solişti: Ştefan Ignat, Smaranda Drăghici, Mihai Irimia, Mihnea Lamatic, Constantin Acsinte, Gabriela Dobre, Bogdan Ocheşel. Conducerea muzicală: Gheorghe Stanciu. AGERPRES / (AS - editor: Marius Frăţilă, editor online: Ada Vîlceanu)

