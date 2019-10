Scene uluitoare azi-noapte, în direct la Antena 3: „Mă dau cu capul de masă!”

18:30

Mihaela Tatu a divorţat de soţul după o căsnicie de peste 15 ani. Fosta prezentatoare de televiziune, care în prezent este speaker motivaţional, a dezvăluit motivul pentru care a hotărât să se căsătorească la o vârstă fragedă, mai exact la 21 de ani. “Sunt născută în 1963, ceea ce înseamnă că la 24 de ani […] The post Mihaela Tatu a divorţat de soţul ei. Motivul a fost incredibil: „L-am întrebat dacă poate spune „te iubesc”, nu a putut, așa că am ales să mergem mai departe” appeared first on Cancan.ro.