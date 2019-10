Arete, presupusul complice al lui Gheorghe Dincă a rupt tăcerea. “Să făcut legătura că…”

22:40

Bomba sexy a Timișoarei a suferit un upgrade spectaculos! Fosta soție a fotbalistului de națională și-a scos grăsimea din obraji. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, declarații uimitoare și primele imagini după intervenția chirugicală.(CITEȘTE ȘI: CEL MAI BINE PLĂTIT ANGAJAT DIN ROMÂNIA A PLECAT CU "MÂNA GOALĂ" DIN LOFT!) Iasmina Halas, căci […]