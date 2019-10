Pintea spune că Arafat i-a reproşat că a dat documente instanţei fără să-l anunţe

07:50

Meteorologii avertizează că, duminică, până la ora 9.00, în Bucureşti se se va semnala ceaţă care reduce vizibilitatea sub 200 metri. Tot până de ora 9.00 sunt vizate de avertizări judeţele: Gorj, Olt, Vâlcea, Dolj, Mehedinţi, Brăila, Ialomiţa, Argeş, Buzău, Prahova, Călăraşi, Giurgiu, Ilfov, Teleorman şi Dâmboviţa, unde se va semnala local ceaţă ce va reduce vizibilitatea sub 200 m şi izolat sub 50 m. Alte avetizări Cod galben de ceaţă sunt valabile până la ora 10.00 în judeţele Bacău, Botoşani...