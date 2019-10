BVB: Capitalizarea companiilor listate pe piaţa reglementată s-a majorat la peste 175 de miliarde de lei, în această săptămână

12:10

Cântăreţul Ştefan Hruşcă, prezent sâmbătă seara la a doua ediţie a spectacolului "Cenaclul, Folkul şi Cetatea" de la Târgu Mureş, crede că publicul din România apreciază foarte mult ceea ce a făcut de-a lungul anilor alături de colegii săi de generaţie, care cred într-o muzică frumoasă, şi că oamenii apreciază în continuare versul "într-adevăr adevărat"."Ştiam că la Târgu Mureş este un public amiral - cum spunea poetul Adrian Păunescu - îndrăgostit de muzică şi de poezie. Şi pentru că anul trecut s-a petrecut aici o seară miraculoasă, foarte frumos de trăit, cu o cetate plină de târgumureşeni, şi nu numai, am decis ca şi în acest an să răspundem prezent pentru că ne-au invitat cu drag şi am venit să petrecem clipe de neuitat, alături de spectatorii de aici. Am fost foarte încântat când am fost invitat fiindcă am ştiut că mă voi întâlni cu oameni dragi, cu oameni care sunt convins că apreciază ceea ce am făcut, eu şi colegii mei, de-a lungul anilor. Adică am ţinut capul sus, credem într-o muzică frumoasă care a hrănit generaţii întregi şi văd că există lume care iubeşte versul într-adevăr adevărat, care este cântat cu chitara şi cu vocea. Eram sigur că va fi mult public, la Târgu Mureş aşa a fost întotdeauna, noi suntem acasă şi aşa ne vom considera întotdeauna", a declarat, pentru AGERPRES, Ştefan Hruşcă.În cadrul concertului de la Târgu Mureş, Ştefan Hruşcă a fost acompaniat de cei "trei inimoşi arădeni", cum îi place să îi numească, Mario Florescu - tobe, Radu Rotaru - keyboard şi Alex Florescu - percuţie.La a doua ediţie a spectacolului "Cenaclul, Folkul şi Cetatea", alături de Ştefan Hruşcă s-au mai aflat şi câţiva veterani ai fostului Cenacclu Flacăra, Adrian Ivaniţchi, George Nicolescu, Dinu Olăraşu, Doru Stănculescu, dar şi Marius Baţu (Poesis), Sorin Minghiat şi Mircea Bolodan.Marius Baţu de la Trupa Poesis susţine că a venit destul de rar la Târgu Mureş, cu Pasărea Colibri, cu Holograf, cu Poesis pe vremea Cenaclului, cu Ducu Bertzi, dar acum a fost prima oară când a venit să concerteze singur."Locul e superb, oamenii ştiu la ce ai venit (...) Deşi s-a lăsat frigul la lăsarea serii, oamenii au stat aici, s-au învelit cu păturici. E îmbucurător faptul că genul acesta de muzică are cui se adresa. Tot ce ţine de la Braşov spre Vestul ţării, nu a cum să refuzi atunci când eşti invitat. Orice invitaţie care vine de la Braşov, Târgu Mureş, Sibiu, Timişoara, e un altfel de public. Să nu mă înţelegeţi că îi dau la o parte pe cei din Moldova sau din Sudul ţării, fiindcă şi eu vin din Dobrogea, dar aici în zonă parcă e un altfel de public care vine şi ştie la ce vine", a spus Marius Baţu.Consilierul primarului din Târgu Mureş, Claudiu Maior, a susţinut că, în ciuda tăierilor bugetare din Consiliul Local, a promis că va face şi a doua ediţie a spectacolului "Cenaclul, Folkul şi Cetatea", chiar dacă va fi nevoit să umble din uşă în uşă pentru a aduna bani."Cenaclul, Folkul şi Cetatea - cred că cel mai frumos lucru pe care îl pot avea târgumureşenii este să îşi aducă aminte de vremurile în care cu toţii ne uitam la Cenaclu, cei care puteau, mergeau, cei care erau mai mici stăteau acasă fiindcă nu erau lăsaţi de părinţi să meargă. În schimb, şi cei care erau mai tineri atunci pot să vină să vadă membrii acelui Cenaclu pe care şi-l doreau atunci. Vreau să le transmit tuturor că indiferent dacă ne vor da buget sau nu, dacă vor sta alături de noi sau nu consilierii UDMR, noi vom face în continuare aceste manifestări, chiar dacă ar fi să mergem din casă în casă şi să cerem câte un leu. Anul acesta am rugat prietenii să ne ajute şi din sponsorizări am reuşit să adunăm bani şi să readucem la Târgu Mureş o parte din foştii membri ai Cenaclului Flacăra", a afirmat Claudiu Maior.La "Cenaclul, Folkul şi Cetatea" organizatorii au estimat o prezenţă de circa 5.000 de persoane. AGERRPRES/(A - autor: Dorina Matiş, editor: Karina Olteanu, editor online: Ada Vîlceanu)