Dacă vreţi salarii mai mari, trebuie să cheltuiţi şi să vă îndatoraţi mai mult

O discuţie cu un antreprenor din Braşov, care are afaceri imobiliare şi constată că Braşovul nu are o piaţă de consum ca în Bucureşti şi ca în Cluj:„Nu ştiu ce vânzare au cei din mallul Coresi, pentru că în Braşov oamenii nu prea cheltuie, au salarii mici, stau în casă, nu ies în oraş, nu cumpără prea mult. Ştii cât câştigă un IT-ist junior? 1.500 de lei. Nu ştiu unde sunt salariile mari din IT, pentru că la Braşov nu sunt”.

