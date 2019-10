Angajata unui second hand a trăit un mare șoc! Ce a descoperit într-o haină: ”Când am văzut, m-am speriat!”

11:10

Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie ne avertizează că România va fi survolată de un "aer arctic", ceea ce va duce la temperaturi scăzute și, firește, la primele ninsori. Mercurul din termometre va scădea constant, începând de marți, iar în unele zone ale țării vor apărea – deși suntem doar la sfârșitul lunii octombrie – primii […]