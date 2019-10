Incendiu la locomotiva unui tren de marfă în Gara Işalniţa din judeţul Dolj

21:10

"Nu numai că am fost primul care a spus care este planul real din spatele demiterii guvernului Dăncilă. Am fost singurul. Mai mult, am spus şi la comanda cui a băgat Iohannis România în criza politică actuală. Am specificat, cu nume şi prenume, care este pionul din spatele acestui mecanism construit împotriva intereselor ţării noastre. Prezenţa lui Siegfried Mureşan pe lista scurtă a nominalizărilor PNL pentru Comisia Europeană îl demască pe Klaus Iohannis drept agent străin de influenţă în Româ...