Copil de 10 ani, filmat de un vlogger în timp ce conduce un bolid: ”Accelerează! Gata, că mi-e frică cu tine”

19:40

Reprezentanții PMP și USR au declarat că parlamentarii lor vor vota în Parlament guvernul premierului desemnat Ludovic Orban. Liderul PNL spune că are 234 de voturi, cu unul mai mult decât are nevoie pentru a trece de Parlament. Ludovic Orban spune că până acum a negociat 234 de voturi, cu unul mai mult decât de