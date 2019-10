Fotbal - Liga I: Dinamo - FC Viitorul 3-2

19:50

Premierul demis Viorica Dăncilă, candidatul social-democraţilor la alegerile prezidenţiale, a declarat, duminică, după o vizită la un centru comunitar pentru copiii din medii defavorizate, o baie publică şi spălătorie socială din Ferentari, că pe perioada guvernării PSD au fost luate măsuri foarte bune pentru populaţie, inclusiv pentru populaţia romă."Cât am fost europarlamentar am susţinut rapoarte pentru populaţia romă pentru a-i putea integra în societate şi pentru a-i ajuta. Într-un an şi nouă luni am făcut lucruri foarte bune, dar gândiţi-vă că au venit multe de rezolvat, asta nu înseamnă că noi acum spunem că nu suntem implicaţi. Este adevărat, mai sunt multe de făcut, dar suntem, cred, singurul Guvern care a venit cu lucruri bune şi lucruri de care oamenii aveau nevoie", a spus Dăncilă.Ea a adăugat că Guvernul pe care îl conduce a implementat programe de dezvoltare locală, a făcut foarte multe investiţii prin CNI, a implementat Fondul de Dezvoltare şi Investiţii şi se pare că următoarea guvernare va opri toate aceste lucruri."Am crescut pensii şi salarii, am încercat să aducem cât mai mulţi români în clasa de mijloc, am crescut nivelul de trai - toate aceste lucruri nu se fac uşor, dar am luptat pentru ele şi le-am realizat. Suntem conştienţi că mai sunt multe de făcut, nu poţi ca într-o perioadă relativ scurtă să le faci pe toate, dar eu am speranţa că cei care vor veni vor lua lucrurile bune şi le vor duce mai departe", a mai spus Dăncilă.În cadrul vizitei, ea a fost însoţită de ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici şi de primarul Sectorului 5, Daniel Florea, care a vorbit şi el despre investiţiile privind populaţia defavorizată din sector."Tot ce vedeţi aici este pentru populaţia defavorizată. Numai anul acesta am luat 16 milioane de euro pentru investiţii în zonele defavorizate. Infracţionalitatea din Sectorul 5 este cea mai scăzută din Bucureşti. În ceea ce priveşte faptul că în acest moment avem grijă de combaterea fenomenului infracţional - ştiţi că noi avem foarte multe programe, avem cel mai performant sistem de supraveghere video, avem acel sistem cu ceasurile cu buton de panică pentru copii, avem pază oferită de primărie în toate locurile publice şi în unităţile de învăţământ, avem printre cele mai bine utilate poliţii locale din ţară - toate lucrurile astea s-au făcut pentru populaţia defavorizată", a spus Florea.El a mai vorbit despre programul şcoala după şcoală, care oferă elevilor o masă caldă şi la prânz şi seara."În acest moment facem zece afterschool-uri la zece unităţi de învăţământ - toate acestea sunt pentru populaţia defavorizată şi pentru a se acoperi cât mai repede decalajul faţă de alte zone", a precizat primarul.Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a mai luat parte, duminică, la Festivalul Tradiţiilor de Sf. Dimitrie Basarabov din Parcul Ferentari, unde a vorbit cu oamenii, a gustat din produsele expuse şi s-a fotografiat cu cei care luau parte la festival. AGERPRES/(A - autor: Daniel Alexandru Florea, editor: Karina Olteanu, editor online: Daniela Juncu)