Ion Marin și Cornel Țălnar după Dinamo - Viitorul, 3-2

23:20

Dinamo a învins Viitorul cu 3-2 în etapa cu numărul 14 a Ligii 1. Gică Hagi (54 de ani) a încercat să extragă aspectele pozitive din acest eșec.Vezi AICI clasamentul Ligii 1!Vezi AICI programul etapei #14!„Și noi și ei am început bine meciul. Ambele echipe au stat bine în start, iar prima ocazie ne-a aparținut nouă. Ăsta e fotbalul. Important e că am terminat cum trebuie, am pus presiume. Am băgat jucători tineri și puteam egala. ...