Descoperire șocantă într-o pădure din Timișoara! Un grup de bicicliști a sunat de urgență la Poliție

Avea doar 29 de ani, însă o stare de depresie accentuată. Era medic veterinar și mai încercase să se sinucidă. A luat decizia extremă de a se arunca de la etaj, iar medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru ea. Din nefericire, Ioana suferea de depresie, iar ultimul mesaj postat […] The post Medicul care s-a sinucis în București mai avusese o tentativă de a-și lua viața. Ultimul mesaj postat de Ioana este cutremurător appeared first on Cancan.ro.