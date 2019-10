Misty, mesaj subliminal pentru Andreea Bălan, la 5 ani după ce i l-a furat pe Keo: „Când un bărbat te iubește..”

19:50

O ambulanţă SMURD aflată în misiune s-a răsturnat, duminică, pe o stradă din municipiul Piteşti, în urma accidentului nefiind înregistrate persoane rănite grav. Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş, în ambulanţă se aflau patru persoane, trei membri ai echipajului SMURD şi un voluntar. „O ambulanţă SMURD de prim ajutor calificat care se deplasa […]