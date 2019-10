Minerii de la minele Paroșeni și Uricani s-au blocat în subteran

09:00

Un caz șocant a avut loc în urmă cu două zile, în București. Corpul unei tinere a fost găsit, gol, fără suflare, în fața blocului în care locuia. Anchetatorii au ca primă ipoteză sinuciderea! Totul s-a întâmplat pe Șoseaua Vitan-Bârzești din București, la un complex rezidențial privat. Potrivit unor surse, victima, pe nume Ioana, era […]