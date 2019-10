Dăncilă: Programul de guvernare anunţat de premierul desemnat este axat pe austeritate

12:00

Superproducţia ''Joker'' i-a suflat filmului ''Maleficent: Mistress of Evil'' prima poziţie în box-office-ul nord-american, reinstalându-se în fruntea clasamentului, potrivit cifrelor provizorii oferite duminică de compania de specialitate Exhibitor Relations şi citate de AFP. În regia lui Todd Phillips, această poveste despre originea unui personaj antagonic emblematic din universul DC Comics, rivalul de moarte al lui Batman în Gotham City, cu Joaquin Phoenix în rolul principal, a obţinut încasări de 18,9 milioane de dolari în Statele Unite şi Canada de vineri până duminică.Această sumă ridică la 277,6 milioane de dolari totalul încasărilor realizate de "Joker" în patru săptămâni de proiecţii şi la 849 milioane la nivel mondial, ceea ce-l face deja cel mai mare succes al tuturor timpurilor pentru un film din clasa "R" în Statele Unite, interzis persoanelor cu vârste sub 17 ani neînsoţite de un adult. Pe locul al doilea, în coborâre cu un loc, regăsim "Maleficent: Mistress of Evil", o continuare a superproducţiei "Maleficent" din 2014, cu Angelina Jolie în fruntea unei distribuţii de excepţie, peliculă ce urcase pe prima poziţie a box-office-ului nord-american la lansarea din weekendul trecut - cu încasări de 18,5 milioane de dolari în acest weekend şi de 65,4 în două săptămâni de prezenţă pe ecrane.În regia lui Joachim Ronning ("Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales'', 2017), "Maleficent: Mistress of Evil" prezintă înfruntarea dintre regina Ingrith (Michelle Pfeiffer) şi Maleficent (Angelina Jolie) după ce prinţesa Aurora (Elle Fanning) este cerută în căsătorie de prinţul Phillip (Harris Dickinson). Podiumul este completat la distanţă de "The Addams Family", într-o versiune animată de această dată, cu 11,7 milioane de dolari în weekend şi 72,8 de milioane în trei săptămâni de prezenţă pe ecranele nord-americane. Poziţia a patra revine peliculei "Zombieland: Double Tap", continuarea comediei hilare şi apocaliptice "Zombieland" (2009), cu încasări de 11,6 milioane de dolari în acest weekend şi un total de 47 de milioane de dolari în două săptămâni de proiecţii.Cu Rosario Dawson şi Zoey Deutch nou venite în echipă, "Zombieland: Double Tap" îi prezintă pe Wichita (Emma Stone) şi Columbus (Jesse Eisenberg) trăind ca un cuplu alături de Tallahassee (Woody Harrelson) şi Little Rock (Abigail Breslin), cu care au dezvoltat o relaţie specială şi apropiată de genul tată-fiică. Locul al cincilea revine celui mai bine clasat new-entry din acest weekend, filmul de groază "Countdown", destinat audienţelor tinere, despre o aplicaţie misterioasă pentru smartphone, cu încasări de 9 milioane de dolari.