Delgaz Grid: 137 de persoane, decedate în incendii la locuinţe; intoxicaţia cu monoxid de carbon - între cauzele principale

Şoferii maşinilor care au implementate soluţii IT de monitorizare a comportamentului conducătorilor auto sunt la curent cu existenţa acestei tehnologii pe automobilele pe care le conduc, a declarat, luni, pentru AGERPRES, managerul de ţară pentru Vânzări Internet of Things al Vodafone România, Marius Coman.Acesta a prezentat monitorizarea comportamentului şoferilor drept unul din beneficiile aplicaţiilor Internet of Things (aplicaţii IT cu beneficii în viaţa de zi cu zi, n.r.) oferite de Vodafone, subliniind că jumătate din veniturile totale produse de industria IT în anul 2024 va fi adusă de sectorul transporturilor."Când vorbim de industria de transport, aceasta are o dinamică extraordinară. Analiştii spun că în 2024 industria IT va genera venituri de 68 de miliarde de dolari, din care 50% vor fi generate de industria de transport, automotive şi logistică. Astăzi multe din maşinile pe care le conducem au până la 4-5 conexiuni sau soluţii IoT (Internet of Things, n.r.). Vorbim de o conectivitate pentru emergency call, astfel încât în cazul unui incident, un apel să fie trimis către serviciile de urgenţă. Vorbim de monitorizarea maşinii, a parametrilor maşinii, astfel încât în cazul unei defecţiuni sau a unei potenţiale defecţiuni şoferul să fie îndrumat către cel mai apropiat service. Vorbim de banalul internet în maşină pentru şoferi şi pentru pasageri, astfel încât aceştia să fie informaţi în timp real cu privire la evenimentele din trafic, sau în cazul în care vor să caute o benzinărie, un loc de parcare sau un alt punct de interes, să îl poată găsi rapid", a afirmat reprezentantul Vodafone, în cadrul ZF High-Tech Innovation Summit 2019, eveniment organizat de Ziarul Financiar.Acesta a precizat că aplicaţiile Internet of Things ale Vodafone care monitorizează comportamentul şoferilor ajută companiile de asigurări să personalizeze ofertele în funcţie de stilul de condus al şoferilor."Vorbim de soluţii de monitorizare a maşinii şi a comportamentului de şofer, prin care companiile de asigurări pot personaliza ofertele în funcţie de stilul de condus sau de timpul de condus. Vorbim de soluţii de asset trekking a maşinilor, astfel încât în cazul în care se produce furtul acesteia maşina să poată fi localizată şi recuperată rapid. Mi s-a întâmplat de multe ori să aştept un pachet, o livrare, şi să primesc un sms că acesta va sosi între orele 9 şi 17. Poate fi acest timp redus? Se poate realiza o predictibilitate mai exactă a timpului livării? Cu siguranţă. Vodafone a implementat la mai mulţi clienţi soluţii de monitorizare a flotei auto şi de optimizare a rutelor. Este o soluţie complexă, în care monitorizăm maşinile, optimizăm rutele de distribuţie şi le comunicăm acestora şoferilor, astfel încât timp de livrare să fie optimi", a afirmat Marius Coman.Întrebat dacă şoferii sunt la curent cu faptul că li se monitorizează comportamentul, reprezentantul Vodafone a răspuns: "Bineînţeles că şoferii cunosc acest lucru"."Deşi suntem la început în România cu un astfel de tip de serviciu de a oferi asigurări în funcţie de comportamentul de şofer, aş putea să vă dau mai degrabă un exemplu despre ce se întâmplă destul de frecvent în afara României, de exemplu în America dacă nu ai un astfel de serviciu companiile de asigurări nu-ţi fac asigurare pentru maşină, în Italia sunt aproape 1.000.000 de maşini monitorizate prin care companiile de asigurări oferă asigurări personalizate în funcţie de stilul de condus, de durata de condus, de momentul în care conduci, eu sper că şi în România se va întâmpla acest lucru, pentru că, astăzi, de exemplu, mama mea, care are o vârstă venerabilă, plăteşte o asigurare pentru o maşină pe care probabil o conduce o dată pe săptămână la fel cât plătesc şi eu, care conduc zi de zi în traficul din Bucureşti", a declarat reprezentantul Vodafone. AGERPRES/(AS - autor: George Coman, editor: Mariana Nica, editor online: Gabriela Badea)