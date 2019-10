Turneul Campioanelor | Andreescu VS. Halep: Primul set al meciului câştigat de Bianca / Halep îşi ia revanşa câştigând setul 3

15:10

"Sunt încântată şi eu că voi juca împotriva ei (n.red. - Bianca Andreescu). Va fi o provocare pentru mine, pentru că am avut un an cu multe suişuri şi coborâşuri. Am avut un mare vârf la Wimbledon, dar în rest am fost destul de jos. Nu mă gândesc dacă voi câştiga sau dacă nu voi câştiga aici. Îmi doresc doar să pot să joc meciurile", a spus Simona Halep, înaintea debutului la Turneul Campioanelor. Pentru fostul lider mondial este a cincea prezenţă la Turneul Campioanelor, iar cea mai bună perfor...