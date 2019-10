Guvernul francez cere companiei EDF un plan de redresare a energiei nucleare

14:10

Probleme pentru bănci: HSBC, cel mai mare creditor din Europa, anunţă că profiturile au scăzut cu 18% de la an la an Autor: Alex Ciutacu Postat la 28 octombrie 2019 1 afişăre HSBC, cel mai mare creditor din Europa, raportează o scădere de 18% de la an la n la nivelul profitului înainte de taxe (EBITDA) din al treilea trimestru, în ciuda unor evoluţii pozitive pe piaţa din Asia, potrivit CNBC. Banca a raportat EBITDA de 4,8 miliarde dolari pentru trimestrul încheiat în luna septembrie, în scădere...