Cine este Kelemen Hunor, liderul UDMR care din 2009 a candidat la toate alegerile prezidenţiale, ca un „gest de onoare”

17:50

Ultimul an a fost unul extrem de greu pentru Kamara, care a petrecut mai mult timp în spital cu fiul său, grav bolnav. Leon mai are de suportat două intervenții chirurgicale, iar starea lui se îmbunătățește pe zi ce trece. Kamara a povestit în cadrul emisiunii Antena Stars, despre următoarea operație pe care Leon o […] Post-ul Băiețelul lui Kamara mai are de suportat două operații. Care este starea lui Leon acum apare prima dată în Libertatea.