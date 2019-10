ŞTIRILE SERII - SPORT - 28 OCTOMBRIE

16:30

Pugilistul britanic Tyson Fury spune că americanul Deontay Wilder, campionul mondial al greilor în versiunea WBC, nu are ''nici intelect'' şi ''nici substanţă'', scrie BBC.''Wilder vorbeşte mult şi nu face nimic, dă impresia că are personalitate dar nu are, nu are nimic consistent. Eu am mai mulţi fani în Statele Unite decât are el, nu ştiu din ce motiv nu este deloc popular. Este doar 'gură bogată', nu are însă intelect, nici substanţă, aruncă multe vorbe fără sens. Şi eu câteodată vorbesc mult, dar mă străduiesc să şi pun în practică ceea ce spun'', a afirmat Fury.Boxerul american Deontay Wilder, campionul mondial la categoria grea, versiunea WBC, îl va înfrunta pe cubanezul Luis Ortiz, pe care l-a învins greu în martie 2018, într-un meci revanşă care va avea loc pe 23 noiembrie, la Las Vegas (Nevada). Dacă îşi va confirma supremaţia în faţa lui Ortiz, Wilder ar urma-l să întâlnească, în luna februarie, pe Tyson Fury, cu care a terminat la egalitate, la finele anului trecut.În vârstă de 33 ani, Wilder are în palmares 41 de victorii, 40 dintre ele obţinute înainte de limită.Luna trecută, Fury, cu arcada însângerată încă din repriza a treia, l-a învins la puncte pe suedezul Otto Wallin, după un meci de 12 reprize la categoria grea. Fury, 31 de ani, supranumit "regele ţiganilor", fost campion WBA, WBO şi IBF la această categorie, a obţinut atunci decizia în unanimitate. În cariera sa, el are 29 de victorii, 20 dintre acestea prin KO, un meci fiind încheiat la egalitate. AGERPRES/(AS- autor: Adrian Drăguţ, editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Anda Badea)