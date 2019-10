Corina Crețu are consilier un tânăr condamnat că a sechestrat și lovit soldați americani

21:00

Mario Iorgulescu a fost pus oficial sub învinuire pentru ucidere din culpă și conducere sub influența substanțelor interzise, la aproape două luni după ce a provocat un grav accident, în urma căruia un alt tânăr a murit, au declarat surse judiciare pentru G4Media.ro. Procurorii români le-au cerut omologilor italieni să îi comunice acuzațiile lui Iorgulescu […] Post-ul Mario Iorgulescu, pus oficial sub învinuire pentru ucidere din culpă și conducere sub influența substanțelor interzise apare prima dată în Libertatea.