U CLUJ - FCSB, liveTEXT de la 21:00 » Cele două echipe se întâlnesc în „optimile” Cupei după 4 ani de pauză

20:30

Atacantul sârb Slakvo Perovic, 30 de ani, a fost titular pentru prima dată în victoria lui Dinamo cu Viitorul, 3-2, marcând primul gol al meciului. Perovic a vorbit despre problemele din ultima perioadă, apărute după ce medicii i-au spus că are o afcțiune cardiacă și i-au interzis să mai facă efort. „A fost o perioadă dificilă pentru mine. Nu am avut un început bun la Dinamo! Nu am găsit soluții aproape două luni. ...