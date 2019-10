Un român fără ocupație i-a uimit pe italieni: ”Integrarea imigranților în societatea noastră este greu tolerată, dar…”

17:00

Un bărbat de 35 ani din judeţul Galaţi, aflat în stare de ebrietate şi întins pe caldarâm, a murit după ce a fost călcat de o maşină, se arată într-un comunicat transmis, luni, de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Galaţi. Potrivit sursei citate, Poliţia Oraşului Târgu Bujor a fost sesizată cu privire la producerea unui […]