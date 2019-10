Horoscop 29 octombrie 2019. Zodiile care vor avea tensiuni în familie

17:00

Actrița Ema Vețean s-a stins din viață la doar 38 de ani, cauzele nefiind, încă, date publicității. Actrița a apărut pe scenă în roluri memorabile, iar colegii și familia sunt în stare de șoc. Directorul Teatrului Național ”George Stanca” a postat un mesaj pe pagina sa de socializare, aducând un omagiu artistei și manifestându-și durerea […] The post A murit Ema Vețean, actriță la Teatrul Național ”Radu Stanca” din Sibiu. Avea doar 38 de ani appeared first on Cancan.ro.