Cutremur mare în România. Seismul s-a produs azi-dimineață, la ora 04:32. Lista orașelor afectate

17:10

Ştefania, tânăra în vârstă de 24 de ani, din Curtişoara, care a murit, noaptea trecută, după ce maşina pe care o conducea a intrat într-un gard, urma să se căsătorească anul viitor, spun apropiaţii. (VEZI ȘI: ACCIDENT GRAV ÎN BIHOR, SOLDAT CU DOI MORȚI ȘI DOI RĂNIȚI, ÎNTRE CARE O FETIȚĂ DE NICI 3 ANI) Ştefania […] The post Tânăra care a murit în accidentul de la Strejeşti urma să se căsătorească, anul viitor appeared first on Cancan.ro.