U CLUJ - FCSB // VIDEO Daniel Stanciu, prezentat oficial la U Cluj! Ce funcție va ocupa, ce obiective are + mesaj pentru gloriile echipei

Daniel Stanciu (45 de ani) a fost prezentat ieri în funcția de director general al celor de la U Cluj, formația de pe locul 13 din Liga 2. Fostul oficial al celor de la FCSB, Dinamo sau CFR Cluj a explicat, în cadrul unei conferințe de presă, planurile pe care le are la Universitatea. „Am ales Universitatea Cluj, deși negocierile durează de ceva timp, însă, până la urmă, am ajuns la un numitor comun. Am fost prezent, vineri, la jocul de la Târgu Jiu (n. ...

