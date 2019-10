O femeie din Bistriţa şi-a bătut bărbatul, după o ceartă. De frică, omul a cerut ordin de protecţie

20:10

Iubita și fiul lui Liviu Dragnea au stat aproximativ o oră la Penitenciarul Rahova, unde l-au vizitat pe fostul lider PSD, care luni împlinește 57 de ani. Irina Tănase și Valentin Dragnea nu au făcut declarații. Irina Tănase și Valentin Dragnea au ieșit de la vizita pe care i-au făcut-o fostului lider PSD, Liviu Dragnea, […] The post Irina Tănase și Valentin Dragnea l-au vizitat pe Liviu Dragnea la Penitenciarul Rahova appeared first on Cancan.ro.