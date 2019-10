Ce se întâmplă cu polițistul care s-a pozat cu șeful clanului Corduneanu: ”În urma unor sesizări…”

22:30

Nicolae Ceaușescu știa despre relațiile extraconjugale ale soției sale, însă, nu a divorțat niciodată de Elena. Care a fost motivul. În ciuda faptului că știa despre infidelitatea soției sale, a existat totuși un moment în care apariția unui personaj cu care s-a iubit Elena Ceaușescu, l-a pus pe gânduri pe dictator. Este vorba despre aventura […] The post Motivul pentru care Nicolae Ceaușescu nu a divorțat de soția lui appeared first on Cancan.ro.