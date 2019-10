Falub i-a pus gând rău vicecampioanei: „Vrem să ne calificăm în sferturile de finală ale Cupei României”

08:40

Doctorița Roxana Călin, 35 de ani, este autoarea celei mai pasionale crime din România. A ucis-o pe soția amantului ei, apoi a tăiat-o în bucăți și a împrăștiat-o prin tot municipiul Ploiești. Totul a început în vara anului 1994. Iuliana a mers în locuința amantei soțului ei din Ploieşti pentru o serie de analize medicale.