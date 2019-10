Ultimul mesaj trimis de Ștefania, fata care s-a sinucis ieri în stațiunea Olimp! ”Mi-am ales singură acest drum”

11:30

Astăzi se va da startul rundei a X-a din Serie A. Avem confruntări de cinci stele, capul de afiș fiind ținut de duelul dintre Napoli și Atalanta. Reamintim că niciuna dintre echipele de top din Serie A, Juventus, Inter sau Napoli nu a reușit să câștige în week-end deși aii avut adversare modeste. "Câștigătoarea" rundei […]