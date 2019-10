Fotbal: Mircea Lucescu, suporterul Bresciei la meciul cu Inter Milano

17:00

Patronul echipei Dinamo Bucureşti, Ionuţ Negoiţă, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că se obligă să plătească eventuale despăgubiri stabilite de instanţă în procesul în care este acuzat de complicitate la bancrută frauduloasă, alături de foştii administratori judiciari, în insolvenţa societăţii care administra clubul, chiar dacă gruparea bucureşteană va aparţine altei persoane la data pronunţării sentinţei."Dacă în urma acelui dosar, clubul Dinamo va fi nevoit să plătească ceva, voi plăti eu. Şi când fac vânzarea, îmi asum că în cazul în care va fi ceva eu voi acoperi acea sumă în nume propriu. Nu are nicio legătură, este o procedură încheiată, trecută pe la judecător, s-au respectat toate fazele, este o procedură închisă (n.r.- procesul de insolvenţă prin care a trecut clubul). Dacă va fi o sumă de plată, eu mi-o asum", a afirmat Negoiţă precizând că nu a auzit niciodată scenariul conform căruia în cazul în care se va dovedi că insolvenţa prin care a trecut societatea care administra clubul a fost făcută fraudulos, Dinamo ar intra în faliment.Negoiţă a precizat că suma pe care o datorează clubul către firmele controlate de el este de 850.000 de euro şi că societatea controlată de fostul acţionar Nicolae Badea are drept de folosinţă asupra mărcii Dinamo: "Acum acţiunile clubului sunt pe firma care se numeşte Lotus Perfect. Pur şi simplu. Responsabilitatea e a mea, nu m-am dezis niciodată de club. Mi-am asumat de fiecare dată soarta clubului, până astăzi. De azi revine dinamoviştilor, dacă vor să aibă în continuare echipă de fotbal. Evident că Dinamo acumulează datorii pentru că să ţii un club presupune o cheltuială. Prin statut, fiind continuatoarea societăţii vechi, care are 7 sau 8 la sută din această societate, reiese foarte clar că are drept de folosinţă asupra mărcii. Dacă putea să ne blocheze folosinţa o făcea de mult, dar societatea aceasta este continuatoarea. Scrie în statut acest lucru".Ionuţ Negoiţă a confirmat faptul că a reeşalonat datoriile FC Dinamo către stat şi că a pus gaj Baza Săftica.El a menţionat că nu s-ar opune unei eventuale reîntoarceri a lui Cristian Borcea ca acţionar la Dinamo."Nu am nicio problemă ca Borcea să revină, nu am ranchiună, important e să vină cineva şi sunt sigur că va veni cineva. Atât timp cât există o soluţie pentru continuitate nu am nicio problemă. Nu contează cum se numeşte. Am vorbit o singură dată, m-a sunat şi mi-a spus că stadionul, că dacă era stadion... Să vorbească cu domnul Badea, care are cheia, ştie cum se deschide. Important este să se găsească o soluţie", a mai spus Negoiţă.Referitor la negocierile pe care le-a avut cu omul de afaceri Claudiu Florică, Negoiţă a spus că totul s-a dovedit a fi o "gogoaşă umflată": "Din păcate nu am reuşit performanţe fotbalistice notabile, poate şi datorită faptului că m-a costat foarte mult în momentul în care l-am luat şi apoi datorii. Cred că în alte condiţii performanţele erau altele. Am decis în urmă cu doi ani să ies din fotbal, am avut negocieri, nu cu toate ţările, dar au fost reprezentanţi din o bună parte din ele, greci, arabi, chinezi şi români. Am încercat să vând acest club şi să găsesc o soluţie care să facă mai mult decât am făcut eu. Din păcate marea majoritate au dat înapoi pentru că nu avem stadion şi acesta e un lucru extrem de important pentru club. Am promis că voi ceda acţiunile clubului, dar pentru că am avut discuţii cu domnul Florică, am tot sperat că lucrurile sunt serioase, chiar dacă majoritatea îmi spuneau că nu e cazul să am încredere. Am cedat, am negociat, am fost de acord cu toate propunerile, dar mi-am dat seama că au fost doar poveşti şi dorinţă de publicitate. Nu mai contează, a fost o gogoaşă umflată. Decizia mea este ca pachetul de 51 la sută să-l vând pe un leu. Cei care vin sunt obligaţi să aducă 500.000 de euro în societate şi să aducă la zi datoriile. Cam asta e condiţia. Am fost, sunt şi voi fi cooperant pentru a găsi pe cineva să-i predau ştafeta. Datoriile lui Dinamo sunt de 1,8 milioane de euro şi o parte din ele sunt scadente. Toate datele sunt şi pe site-ul Ministerului de Finanţe, ca să nu se mai bată câmpii. Patrimoniul societăţii este compus din baza Săftica, o bază de cazare, bucătărie, toate facilităţile, sunt evaluate undeva la 3,5 milioane de euro. Lotul de jucători este o altă discuţie. Cu Claudiu Florică am plecat de la 5 milioane, la 3, la 2. Când s-a ajuns la un leu a dispărut în ceaţă în condiţiile în care a declarat că a verificat şi că este totul în regulă"."Clubul Dinamo este funcţional, are nişte datorii chiar mai mici decât o parte dintre cluburile din Liga I, nişte datorii normale. Ce se va întâmpla dacă nu vine nimeni? Acum este momentul adevărului, pentru că sunt foarte mulţi care îşi dau cu părerea. Avem multe legende dinamoviste care au foarte mulţi bani, au toată susţinerea mea, sau oameni cu bani care sunt dinamovişti. Dacă nimeni nu vine să ia clubul, în situaţia asta va fi foarte grav. Nu m-aş gândi la insolvenţă, nu vreau să mă gândesc la un scenariu atât de negru. Eu cred că dacă nu se face nimic într-o lună de zile maxim, lucrurile devin periculoase. Trebuie ca cineva să-şi asume o parte dintre venituri şi cheltuieli. Dacă nu se găseşte nimeni ce pot face eu? Nu am o obligaţie pe viaţă, am făcut tot ce am putut, recunosc, atât am putut. Eu dau o maşină cu cheile în contact, dar mai trebuie pusă benzină, nu ne putem plimba pe banii altora la nesfârşit. Eu dau maşina aşa cum e, poate nu e perfectă. Cluburile de fotbal sunt tot timpul într-o situaţie periculoasă, dacă nu se mai bagă bani, riscă. Astea sunt cluburile de fotbal. Dacă cineva vrea să cumpere cele 92% din acţiuni, plăteşte un milion şi are toate acţiunile", a mai spus Negoiţă.