Ultimele imagini cu Mihai Constantinescu. Nimic nu prevestea tragedia

15:30

Cozmin Gușă, patronul Realitatea TV, s-a înscris în PSD. El a semnat ieri adeziunea la organizația din Sectorul 1 a formațiunii, iar acum explică motivul pentru care a făcut asta. Gușă speră ca întoarcerea sa în PSD să o ajute pe Viorica Dăncilă să intre în turul doi, în detrimentul lui Dan Barna. "Am intrat […]