Viorel Cataramă a făcut ofertă să cumpere Dinamo de la Ionuț Negoiță: ”Îl vreau pe Mircea Lucescu lângă mine!”

18:00

Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti a deschis o nouă anchetă – informează stiripesurse.ro – după apariţia în presă a înregistrării video cu intervenţia pompierilor la incendiul de la clubul Colectiv din anul 2015. Procurorii cercetează nu doar posibile nereguli în cadrul intervenţiei, ci şi ascunderea înregistrării – timp de patru ani -, […] The post Cazul Colectiv. Procurorii militari, un nou dosar penal după apariția imaginilor ascunse timp de 4 ani appeared first on Cancan.ro.