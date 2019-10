Rafaela de la Exatlon își caută iubit: ”Îmi doresc ce nu am avut: un negru! Dragostea trece prin stomac…”

18:10

Cojocar Nicoleta a dispărut de acasă, iar familia a cerut ajutorul autorităților pentru găsirea ei. Mama fetei a sesizat dispariția. Se pare că Nicoleta a plecat ieri de acasă și de atunci nu s-a mai întors. Semnalmente: înălțime 1.60, greutate 60 kg., fața ovală, păr lung șaten, ochi verzi La data plecării purta pantaloni de […] The post O fetiță de 13 ani, din Sibiu, a fost dată dispărută! Polițiștii sunt în alertă appeared first on Cancan.ro.