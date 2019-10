Ed Sheeran, cel mai bogat artist sub 30 de ani din Marea Britanie. Avere de 170 de milioane de lire sterline

Cântărețul Ed Sheeran este cea mai bogată vedetă sub vârsta de 30 de ani din Marea britanie, potrivit revistei Heat. Ed Sheeran, în vârstă de 28 de ani, ocupă prima poziție în topul celor mai avute vedete sub 30 de ani din Marea Britanie. Artistul a acumulat o avere de 170 de milioane de lire […] Post-ul Ed Sheeran, cel mai bogat artist sub 30 de ani din Marea Britanie. Avere de 170 de milioane de lire sterline apare prima dată în Libertatea.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea